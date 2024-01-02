Сколько детсадов и школ построили в Алтайском крае в 2023 году

Образовательные учреждения появились как в Барнауле, так и в районах.

Источник фото: Катунь 24

За минувший год в регионе завершилось строительство 4 детских садов общей мощностью 1090 мест и 4 школ на 1860 мест. Об итогах рассказали в Минобрнауки Алтайского края .

Новые детские сады появились в Барнауле (квартал «2038»), Бийске, Белокурихе и Рубцовске. Школы построили в микрорайоне Спутник, селе Власиха, Тальменке и Повалихе Первомайского района.

Строительство еще двух детсадов общей мощностью 470 мест в Барнауле (квартал «2032») и в селе Шахи Павловского района планируют завершить в 2024 году. Также продолжается возведение 5 школ на 1360 мест в Барнауле, селе Покровка Родинского района, селе Шарчино Тюменцевского района, селе Орлово Немецкого национального района и селе Боровиха Первомайского района. Сообщается, что учреждения откроют уже в наступившем году.

Взято отсюда.

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