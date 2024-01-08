Жителей РФ ждут длинные майские выходные

Фото: amic.ru

Последние несколько лет Минтруд “откусывал” несколько дней от новогодних каникул, чтобы, в частности, удлинить майские праздники и россияне могли на них как следует отдохнуть. В 2024 году от этой практики ведомство отказалось. Сколько в итоге будем отдыхать на Первомай, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

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Сколько продлятся майские праздники в 2024 году

В 2024 году 1 мая выпадает на среду, поэтому отдыхать россияне должны были бы всего один день. Однако Минтруд придумал многоходовку, сохранив при этом в полном объеме длинные новогодние каникулы.

Суббота, 27 апреля, станет рабочей – за нее мы отгуляем в понедельник, 29-го. А выходным вторник, 30 апреля, сделают благодаря переносу одного дня с ноябрьских праздников. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков “Известиям”.

Для тех, кто запутался: отдыхать будем с 28 апреля по 1 мая.

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Сколько дней отдыхаем на День Победы?

Вторые майские выходные в честь Дня Победы тоже продлятся четыре дня. Они запланированы на период с 9 по 12 мая. 3

А сколько дней продлятся новогодние каникулы?

Новогодние каникулы у многих начнутся еще в субботу, 30 декабря. А продлятся они по 8 января включительно, 9 нужно будет выйти на работу.

О том, как мы будем отдыхать в 2024 году на другие праздники, читайте в нашем материале.

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