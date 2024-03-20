Сколько дорог и домов в Барнауле может затопить во время паводка

В настоящий момент на опасных участках проводится очистка всех ливневых стоков

Паводок / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Начальник управления по делам ГО ЧС Барнаула Владимир Драчев рассказал “Толку”, какие районы города, кроме Затона, входят в зону риска во время паводка, может ли их подтопить в ближайшее время и когда начнется таяние снега.

“Риску подтопления у нас подвержено 46 участков дорог, что очень много. Это всем известные места, допустим, пересечение Павловского тракта и улицы Попова. Кроме того, в зону подтопления попадают 406 придомовых территорий, в том числе 25 многоквартирных жилых домов практически по всему городу. Берем тот же Индустриальный район, несколько адресов на Панфиловцев, где дома посажены низко, и если своевременно не вывезти снег, то там возможно подтопление”, – рассказал Драчев.

В Затоне в зону подтопления попадает 683 дома с населением 2068 человек. В поселке Ильича – 428 домов и 1070 человек. Но это в случае катастрофического затопления, как было в 2014 году.

Также Драчев обратил внимание на температуру, которая будет в момент начала активного таяния снега. Ведь когда ночные и дневные ее показатели перейдут за ноль, земля перестанет принимать талую воду и вся она пойдет по ливневым канализациям, по лоткам и штокам, которые могут не справиться, – из-за этого может затопить некоторые территории.

Начальник управления по делам ГО ЧС Барнаула отметил, что власти города готовятся к возможным подтоплениям. Уже утвержден план, в котором прописано более 52 мероприятий, на их реализацию выделено около 14 млн рублей.

В настоящий момент на опасных участках проводится очистка всех ливневых стоков, идет расконсервация всех ливневых канализаций, их очистка и промывка. Работа сделана на 50%.

“Больше всего мероприятий проводится в Центральном и Индустриальном районах, которые сильнее подвержены подтоплению склоновыми стоками”, – уточнил Драчев.

горняк



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