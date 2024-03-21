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Сколько ДТП произошло в Алтайском крае и где самые аварийные трассы. Инфографика

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Статистика о погибших и пострадавших в авариях за последние три года

Ежегодно на региональных дорогах в Алтайском крае происходит большое количество ДТП, в которых погибают десятки и даже сотни человек. По данным ГИБДД, основные причины жестких аварий – нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения. В Министерстве транспорта Алтайского края призывают водителей соблюдать скоростной режим, потому что от этого зависит жизнь. Сколько человек погибло и пострадало в ДТП в Алтайском крае на региональных трассах с 2021 по 2023 год – смотрите в нашей инфографике.

Сколько ДТП произошло в Алтайском крае и где самые аварийные трассы. Инфографика

горняк

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