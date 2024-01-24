Сколько госслужащих в Алтайском крае отметят День чиновника

24 января в России отмечается неофициальный праздник – День чиновника.

С инициативой посвятить отдельную дату госслужащим в 2013 году выступил губернатор Пензенской области. Идею подхватили управленцы на местах и не случайно выбрали именно эту дату – 24 января 1722 года Петр I утвердил Закон о порядке государственной службы в Российской империи – знаменитый «Табель о рангах».

Согласно официальным данным Росстата за 2022 год, численность работников государственных органов и органов местного самоуправления в Алтайском крае составила 42 682 человека. При этом на 10 тыс. населения в регионе приходится 200 чиновников – это выше, чем в среднем по России.

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