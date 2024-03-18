реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Сколько кандидаты в президенты набрали голосов в Алтайском крае. Финальные данные

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Это интересно: за коммуниста на избирательных участках голосовали гораздо активнее, чем посредством электронного голосования

Сколько кандидаты в президенты набрали голосов в Алтайском крае. Финальные данные

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

В Алтайском крае действующий глава государства Владимир Путин получил поддержку 84,88% избирателей на выборах президента России, сообщает корреспондент amic.ru со ссылкой на данные, полученные по итогам обработки 100% бюллетеней.

“Явка на выборы составила 59,89%. Из 1 754 697 человек, внесенных в список избирателей, участие в голосовании приняли 1 050 936 жителей Алтайского края”, – рассказал наш корреспондент.

Как сообщили на итоговой пресс-конференции в алтайском избиркоме, Владимир Путин получил поддержку 84,88% избирателей (890 855 человек). За Николая Харитонова проголосовали 5,41% (56 813), за Владислава Даванкова – 4,58% (48 104), за Леонида Слуцкого – 3,63% (38 105).

Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за Владимира Путина проголосовали 87,29% избирателей (227 085 человек), за Владислава Даванкова – 5,53% (14 387), за Леонида Слуцкого – 4,24% (11 039), за Николая Харитонова – 2,94% (7 649).

В алтайском избиркоме отметили, что большую активность в выборах президента проявили жители сел: 34 территориальные избирательные комиссии показали уровень явки выше средней по краю.

В Родинском районе участие в выборах приняли 98,41% избирателей, в Алейском – 82,97%, в Кытмановском – 82,49%, в Кулундинском – 79,87%, в Завьяловском – 78,51%, в ЗАТО Сибирский – 76,87%, в Заринском районе – 76,39%, в Краснощековском – 75,69%, в Рубцовском – 74,16% и в Петропавловском – 74,12%.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Городская дорожная служба продолжает работу на дорогах и тротуарах. Сегодня,…

Экс-тренер Головина: авторитет у него в «Монако» точно есть, он основной игрок

Экс-тренер Головина: авторитет у него в «Монако» точно есть, он основной…

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника Александра Головина, отреагировал на тот факт,…

Кадыров о победе Путина: россияне могут быть уверены в счастливом будущем РФ

Кадыров о победе Путина: россияне могут быть уверены в счастливом будущем…

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах…

Independent: в США женщина называет себя собакой и спит в клетке

Independent: в США женщина называет себя собакой и спит в клетке

Женщина из США рассказала, что идентифицирует себя как собаку и живет…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp