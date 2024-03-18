Сколько кандидаты в президенты набрали голосов в Алтайском крае. Финальные данные

Это интересно: за коммуниста на избирательных участках голосовали гораздо активнее, чем посредством электронного голосования

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

В Алтайском крае действующий глава государства Владимир Путин получил поддержку 84,88% избирателей на выборах президента России, сообщает корреспондент amic.ru со ссылкой на данные, полученные по итогам обработки 100% бюллетеней.

“Явка на выборы составила 59,89%. Из 1 754 697 человек, внесенных в список избирателей, участие в голосовании приняли 1 050 936 жителей Алтайского края”, – рассказал наш корреспондент.

Как сообщили на итоговой пресс-конференции в алтайском избиркоме, Владимир Путин получил поддержку 84,88% избирателей (890 855 человек). За Николая Харитонова проголосовали 5,41% (56 813), за Владислава Даванкова – 4,58% (48 104), за Леонида Слуцкого – 3,63% (38 105).

Посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за Владимира Путина проголосовали 87,29% избирателей (227 085 человек), за Владислава Даванкова – 5,53% (14 387), за Леонида Слуцкого – 4,24% (11 039), за Николая Харитонова – 2,94% (7 649).

В алтайском избиркоме отметили, что большую активность в выборах президента проявили жители сел: 34 территориальные избирательные комиссии показали уровень явки выше средней по краю.

В Родинском районе участие в выборах приняли 98,41% избирателей, в Алейском – 82,97%, в Кытмановском – 82,49%, в Кулундинском – 79,87%, в Завьяловском – 78,51%, в ЗАТО Сибирский – 76,87%, в Заринском районе – 76,39%, в Краснощековском – 75,69%, в Рубцовском – 74,16% и в Петропавловском – 74,12%.

город Горняк



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