Она стартует в феврале

Уже в марте Россию ожидают выборы президента, а за месяц до них в СМИ официально стартует предвыборная агитация. Первый канал и ВГТРК («Россия 1») уже опубликовали цены на размещение агитационных роликов. Стоимость зависит от времени суток, дороже всего обойдется реклама в вечернее время — цена за показ 20-секундного ролика переваливает за миллион рублей. Кроме того, стоимость размещения рекламы меняется каждую неделю: в феврале она будет дешевле, а в начале марта — дороже.

На Первом канале самые высокие цены на политическую рекламу установлены на неделе со 2 по 8 марта. При этом самое дорогое время установлено с восьми до одиннадцати часов вечера — по будням 1,14 миллиона рублей за 20 секунд, в выходные — 1,07 миллиона рублей.

На «России 1», флагмане ВГТРК, дороже всего будет размещаться в последнюю неделю перед выборами, с 9 по 14 марта. Самый дорогой слот — с пяти до восьми часов вечера по выходным: 20 секунд политической рекламы обойдутся в 1,19 миллиона рублей. На Первом это время стоит 917 тысяч руб.

Самое дешевое время на Первом — с пяти до восьми утра в феврале. В это время 20 секунд эфира в выходные обойдутся в 109,6 тысячи рублей, в будни — 273–274,9 тысячи рублей. На «России 1» в это время тоже самые низкие цены: по выходным — 86,5–86,6 тысячи рублей, по будням — 185,2–186,6 тысячи рублей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 17 марта 2024 года, соответствующее решение принял Совет Федерации 7 декабря. 8 декабря ЦИК принял решение проводить трехдневное голосование: выборы продлятся с 15 по 17 марта. На подготовку к голосованию потратят 33,2 миллиарда бюджетных средств. По данным РБК, президентские выборы 2024 года станут самыми дорогими в истории современной России. Выборы президента в 2018 года обошлись бюджету чуть более чем в 14 миллиардов рублей и на тот момент тоже считались самыми дорогими.

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29.12.2023