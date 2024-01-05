Сколько сладостей можно давать детям

Большинство детей любят сладкое. Некоторые родители разрешают своим детям есть сколько влезет, другие, напротив, вводят ограничения. Сколько на самом деле сахара положено ребенку? Ответ знают специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Сколько нужно сахара?

Эксперты-нутрициологи единодушны: вредны детям не столько сладости, сколько их излишнее количество. Сейчас в рационе малышей 3-7 лет добавленный сахар составляет 14,5%, у подростков – 13%. Хотя в норме количество добавленного сахара не должно превышать 10%.

А нужен ли сахар вообще?

Ребенку необходима энергия для роста и развития, и он берет ее именно из углеводов, содержащихся в сахаре. Так что дети не зря так любят все сладкое. Если у ребенка нет особых противопоказаний и избытка массы тела, не стоит полностью исключать кондитерские изделия.

Важно не добавлять сахар в каши, а также ягоды и фрукты, имеющие природную естественную сладость. Не приучайте ребенка к подслащенной еде или питью.

И все-таки сколько?

Младшие школьники вполне могут съедать в день до 10-15 г сладостей: это примерно соответствует двум небольшим печеньям или мармеладкам, вафельке, зефирке или пастиле. Не повредит и качественный шоколад (лучше молочный, чтобы нервная система не перевозбуждалась из-за избытка кофеина, который содержится в горьком шоколаде).

Кроме того, в жизни ребенка есть периоды, когда у него возникает усиленная потребность в сладком – скачок роста, большая физическая или умственная активность, гормональный взрыв.

В любом случае лучше отдавать предпочтение качественным продуктам – пастиле, зефиру, мармеладу с натуральными добавками фруктов и соков, цукатам из фруктов. Вместо нектаров выбирайте натуральные соки (норма дошкольника – до 150 мл в сутки, школьника – 150-200 мл).

Когда можно?

Правильное питание начинается с утра. Точнее – с плотного завтрака. После него вполне допустима небольшая порция чего-то сладкого. Конфета или долька шоколада не повредит и после занятия – например, после тренировки.

А вот до еды лучше не давать ребенку сладостей. Любой продукт, богатый углеводами, перебьет аппетит.

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Взято отсюда.

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