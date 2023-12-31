Галина Зименкова Фото: t.me/ddborisov

Отмечается, что у Зименковой был особенный, узнаваемый голос. Она принимала участие в праздничных “Голубых огоньках” более 20 лет

В возрасте 82 лет скончалась телеведущая и заслуженная артистка РСФСР, диктор программы “Время” в советские годы Галина Зименкова, сообщил “Первый канал”.

Карьеру на телевидении она начинала как диктор информационных программ Казанского ТВ. С 1969 по 1990 год работала диктором Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Галина Зименкова более 20 лет принимала участие в праздничных “Голубых огоньках”, вела такие передачи, как “Подмосковные встречи” и “Пусть всегда будет солнце”.

Причина смерти не сообщается. Журналист и телеведущий Дмитрий Борисов написал в своем Telegram-канале, что Зименкова долго болела, скончалась в реабилитационном центре. Она тяжело переживала смерть сына.

“Она много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, еще раньше”, – написал Борисов.

Прощание состоится 2 января в Москве.

Взято отсюда