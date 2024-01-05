Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

Причина смерти неизвестна

Фото: соцсети Елены Демидовой

В возрасте 59 лет скончалась режиссер-документалист, сценарист Елена Демидова. Об этом в соцсетях рассказала кинорежиссер Марина Разбежкина.

Причина смерти неизвестна.

Демидова сотрудничала с киностудией имени М. Горького, каналом “Культура” и финским телеканалом YLE. Руководила мастерской документального кино для молодых режиссеров в студии детских и юношеских фильмов имени Горького, мастерской для молодых документалистов на кинофестивале “Кинопроба”.

Елена Демидова получила известность благодаря таким кинокартинам, как “Алиса из страны чудес”, “Прикосновение ветра”, “Саша, Лена и железный дракон”.

город Горняк



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