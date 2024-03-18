Скончались с разницей в один день: на Алтае выясняют причины загадочной гибели супружеской пары

На Алтае, предположительно, из-за отравления скончалась супружеская пара

Супруги скончались в реанимационном отделении

В Алтайском крае в селе Гуселетово произошла страшная трагедия: супружеская пара внезапно скончалась в реанимации. Как сообщает источник «Комсомолки», причиной гибели мужчины и женщины, предположительно, мог стать ботулизм.

По данным инсайдеров, трагедия произошла на минувшей неделе – мужчина 1970 года рождения погиб 15 марта в реанимационном отделении КГБУЗ Романовская ЦРБ, там же 16 марта скончалась его жена 1971 года рождения. Известно, что семья была благополучной.

Сейчас эксперты выясняют вероятные причины внезапной гибели супругов. Одной из возможных причин называют ботулизм – это интоксикация, вызванная из-за нейротоксинов, ботулотоксинов, которые образуются в зараженных пищевых продуктах. Что за продукт могли употребить погибшие – пока загадка.

Судмедэкспертиза, согласно источнику, пройдет уже 18 марта. Кроме того, инсайдер отметил, что Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции в местном магазине «Изюминка». Также в дело якобы вмешались правоохранительные органы, но официальных комментариев от них пока не поступало.

«Комсомолка» обратилась в СУ СК по Алтайскому краю, там обещали уточнить информацию чуть позднее.

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Взято отсюда

18.03.2024