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Скончался актер из Улиц разбитых фонарей и Тайн следствия Сергей Гавлич

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Скончался актер из Улиц разбитых фонарей и Тайн следствия Сергей Гавлич

Свеча, потери Фото: unsplash.com

Артист скончался еще 31 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что перед уходом актер серьезно болел

На 75-м году жизни скончался советский и российский актер театра, кино и телевидения Сергей Гавлич. О смерти актера сообщает агрегатор “Кино-театр.ру”.

Известно, что Гавлич ушел из жизни в станице Братковское Краснодарского края, куда уехал с сестрой Натальей. В последнее время актер якобы тяжело болел, около недели не мог принимать пищу и пить.

Сергей Гавлич окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Потом служил в Псковском драматическом театре, а затем в Молодежном театре на Фонтанке.

Зрителю он запомнился по работе в таких фильмах и сериалах как, “Улицы разбитых фонарей” (Саша), “Тайны следствия” (Кузяев), “Ментовские войны” (Михалыч) и других.

Ранее народный артист Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет.

Взято отсюда

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