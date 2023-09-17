Скончался известный актер и режиссер Александр Хван

Свеча памяти Фото: pexels.com

Хван получил широкую известность в 1992 году после выхода фильма “Дюба-дюба”. За свою жизнь он поставил 30 фильмов и сериалов

Кинорежиссер и актер Александр Хван умер 17 сентября на 66-м году жизни, сообщает ТАСС.

Причина смерти режиссера не называется. Однако известно, что он несколько лет страдал заболеванием легких.

Александр Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. В 1980 году окончил мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой ВГИКа.

Ранее сообщалось о смерти актера Вячеслава Гришечкина. Он умер в возрасте 61 года.