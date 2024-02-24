реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев Фото: kremlin.ru

Вячеслав Лебедев — судья, доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством” и заслуженный юрист РФ

23 февраля в Москве на 81 году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщается на сайте суда.

Источник “Коммерсант” рассказал, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь, речь идет об онкологии.

“Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества. Особое внимание Вячеслав Михайлович уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности”, – отметили в пресс-службе Верховного суда.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года возглавил Верховный Суд Российской Федерации.

Руководить инстанцией до назначения нового председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Фото: kremlin.ru 25 февраля в стране проходят парламентские выборы. Лукашенко…

Узнать больше
Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. Проверка с…

Узнать больше
Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

По ул. Мухачева в одной из квартир произошел пожар. Прибывшие…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp