Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев Фото: kremlin.ru

Вячеслав Лебедев — судья, доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством” и заслуженный юрист РФ

23 февраля в Москве на 81 году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщается на сайте суда.

Источник “Коммерсант” рассказал, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь, речь идет об онкологии.

“Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества. Особое внимание Вячеслав Михайлович уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности”, – отметили в пресс-службе Верховного суда.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года возглавил Верховный Суд Российской Федерации.

Руководить инстанцией до назначения нового председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде.

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