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Скончался актер Александр Ширвиндт

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Об этом рассказал актер Сергей Газаров

Скончался актер Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт / Фото: ТАСС

Президент Театра сатиры, народный артист РФ, советский и российский актер Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой актера и режиссера, худрука Театра сатиры Сергея Газарова.

“Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад”, – сказал Газаров.По его словам, пока семья не знает, где пройдет прощание и где захоронят Ширвиндта.

Причины смерти артиста пока неизвестны. В 2022 году у него диагностировали приступ стенокардии, из-за которого Александра Анатольевича экстренно госпитализировали.

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