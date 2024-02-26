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Скончался известный алтайский генетик Станислав Сторожук

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Прощание с ученым состоится 27 февраля в Барнауле

Скончался известный алтайский генетик Станислав Сторожук

Свеча горит / Фото: unsplash.com

23 февраля 2024 года после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный алтайский ученый-генетик Станислав Иванович Сторожук.

Станислав Иванович Сторожук родился 12 сентября 1937 года на Украине в крестьянской семье. В 1956-м окончил Тальянский зоотехнический техникум, в 1965 году – зоотехнический факультет Алтайского СХИ, в 1967 году – высшую школу зоотехников-бонитеров при “Аскании-Нова”.

Трудовой путь начал в 1974 году в качестве научного сотрудника в Алтайском научно-исследовательском проектно-технологическом институте животноводства, где впоследствии заведовал отделом овцеводства. Спустя несколько лет возглавил лабораторию овцеводства Алтайского НИИЖиВ Россельхозакадемии.

На протяжении своей жизни генетик занимался развитием и решением проблем, связанных с развитием овцеводства на Алтае. Станислав Иванович автор порядка 130 работ по биологии, генетике и селекции. Основные его исследования были посвящены совершенствованию генеалогической структуры породы тонкорунных овец – алтайских мериносов. При участии ученого в улучшении породы создали три внутрипородных типа, а их генотипы участвовали в совершенствовании восьми отечественных и одной зарубежных пород. А в конце 2007 года путем скрещивания алтайской тонкорунной породы с австралийским мериносом, грозненской породой и манычским мериносом была получена овца кулундинской породы.

Станислав Иванович – заслуженный зоотехник России, награжден орденом “Знак почета”, медалью “Ветеран труда”, серебряной медалью ВДНХ СССР и многими другими наградами.

Прощание с ученым состоится 27 февраля с 11:30 до 13:00 в траурном зале № 1 по адресу: Барнаул, ул. Титова, 9а.

город Горняк

Источник

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