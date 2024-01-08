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Скончался известный алтайский юрист и педагог Николай Макеев

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Прощание с ним состоится 9 января с 13:30 до 15:00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8

Скончался известный алтайский юрист и педагог Николай Макеев

Фото: РАНХиГС

Умер известный алтайский педагог, юрист, кандидат юридических наук Николай Макеев. Об этом сообщает “Алтапресс”.

Николай Макеев получил юридическое образование и долгое время работал в органах прокуратуры. В 2018 году начал преподавать в Алтайском филиале РАНХиГС.

“Николай Макеев неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ, награжден нагрудными знаками “Почетный работник прокуратуры Российской Федерации” и “За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации”, знаком отличия “За верность закону” I степени”, – сказано в сообщении.

В 2019 году Николаю Макееву присвоили звание заслуженного юриста Российской Федерации.

Церемония прощания с ним состоится 9 января с 13:30 до 15:00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8.

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