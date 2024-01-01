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Скорпионам — любовь всей жизни, Тельцам — испытания: гороскоп на январь 2024 года для всех знаков зодиака

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Пока одни будут наслаждаться отдыхом, других ждут неприятные сюрпризы

Скорпионам — любовь всей жизни, Тельцам — испытания: гороскоп на январь 2024 года для всех знаков зодиака

Наконец-то мы проводили 2023 год, который выдался, мягко говоря, интересным. И новый, 2024 год идеально подходит для тех, кто любит начинать жизнь с чистого листа. Совпало буквально всё: понедельник, первое число, первый день недели, месяца, года — ну как тут не взяться за голову и не приступить к обновлениям себя любимых. Но прежде, чем делать какие-то шаги, не помешает спросить у астролога, а с какой, собственно, стороны взяться за, так сказать, ребрендинг. К счастью, у нас такой специалист есть — астролог Ольга Якубовская рассказала, чего ждать от первого месяца года разным знакам зодиака и каких ошибок лучше не допускать.

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01.01.2024

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