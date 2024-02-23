Весна уже близко! Ждите романтики и повышения градуса чувств

23 февраля 2024, 15:3047Написать комментарий

Встречаем долгожданную весну! Ее первый месяц отогреет наши сердца после холодной зимы. Но будьте осторожны: в отношениях может стать слишком жарко, как летом. Причем не в хорошем смысле. Голову лучше сохранять холодной, чтобы избежать ошибок и ссор. Какие именно испытания готовит нам личная жизнь? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.

— Солнце и Венера в Рыбах усилят интуицию и помогут притянуть настоящую родственную душу. Отличный месяц, чтобы найти любовь, если вы еще одиноки! А Меркурий в огненном Овне раззадорит страсть и вспыльчивость. Думайте несколько раз, прежде чем что-то сказать партнеру. Старайтесь создавать расслабленную атмосферу — тогда и нервов будет меньше. Планеты рекомендуют устроить себе небольшой отпуск, провести время в приятной компании или с любимыми, — рассуждает астролог.

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23.02.2024