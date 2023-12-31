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Скотт Риттер: Те, кто радуются обстрелу Белгорода, будут есть свои слова на ужин

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31 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Обстрел Украиной Белгорода приведет к уничтожению Украины в следующем году, написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X. Его слова цитирует РИА Новости.

«Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», – написал он, обращаясь к украинским властям. Он также отметил, что все глумящиеся над этой трагедией будут «есть свои слова на ужин», когда в следующем году киевский режим прекратит свое существование.

В субботу ВСУ обстреляли центр Белгорода, в результате погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка, пострадали 110 человек, среди которых 17 – дети, пострадали, в тяжелом состоянии – 30 человек. Повреждения получили 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад.

В дальнейшем Россия созвала заседание Совета безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что произошедшее – преднамеренный акт терроризма. При этом он подчеркнул, что нанесение ударов было неизбирательным и комбинированным. Небензя также заявил, что к организации теракта в Белгороде непосредственно причастны американские и британские консультанты, регулярно подстрекающие нынешнее руководство Украины к совершению кровавых преступлений. Он также отметил, что Брюссель, наряду с Лондоном и Вашингтоном, а также большинство стран ЕС также являются соучастниками злодеяний, которые осуществляет «киевская шайка».

Российский дипломат подчеркнул, что вооруженными силами Украины для увеличения количества жертв атаки использовались кассетные боеприпасы, запрещенные к использованию международными конвенциями. Среди них – две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные чешские снаряды «Vampire». Постпред России при ООН напомнил, что одной из задач СВО в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих с граничащих с российскими регионами территорий. «Чем больше угроз нам будут создавать, тем жестче будем действовать мы», – предупредил Небензя. Пишет МК.

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

Автор: glavred

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