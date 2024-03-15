СКР довел до суда дело о гибели рабочего на стройке

Перед судом предстанет предприниматель по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по возведению многоэтажного жилого дома в городе Барнауле.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).По данным следствия, обвиняемый, являясь подрядчиком при возведении многоэтажного жилого дома по улице Северо-Западная города Барнаула, нанял в качестве бетонщика-монолитчика местного жителя, не имеющего навыков и допуска к работам на высоте. 2 мая 2023 года он поручил мужчине выполнить вязку арматуры на 8 этаже строящегося объекта.

При этом обвиняемый не предпринял мер к обучению работника и не провел с ним инструктаж по технике безопасности, а также не выдал ему спецодежду и страховочное оборудование. При выполнении строительно-монтажных работ потерпевший оступился и упал с высоты около 25 метров. В результате падения мужчина получил различные травмы головы и тела, причинившие в совокупности тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым прокурором Октябрьского района города Барнаула обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Взято отсюда.

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