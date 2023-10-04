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Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

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Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Работа заняла у художника полгода. Автор – автомеханик из Барнаула Вадим Константинов – признаётся, что ежедневно проводил за сваркой три часа. На изготовление скульптуры ушло около 11 тысяч гаек, проволока, четыре баллона углекислоты, полимерная краска. Вадим Константинов потратил более 100 тыс рублей из собственных средств.

Моделью стала жена художника. Автор сумел идеально попасть в пропорции: 180 см и 58 кг.

«Это точная копия фигуры моей 33-летней жены. После рождения двоих детей она в превосходной форме», – рассказал автор.

Скульптура в течение года украшала зал одного из ресторанов Барнаула. Не так давно сибиряк выставил изделие на продажу за 500 тыс рублей. Зимой барнаулец планирует приступить к новому проекту – ангелу.

©Катунь24

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