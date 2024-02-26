Сквозь метели: госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска

Автомобили скорой помощи и рентген-аппараты везли без остановок

Сквозь метели, без остановок – и так 4 тысячи километров. За три дня гуманитарный груз, отправленный из Бийска в зону проведения СВО, доставили по месту назначения. Автомобили скорой помощи, медицинское оборудование и антисептик для фронтовых госпиталей отправил депутат Госдумы Александр Прокопьев. В Ростовской области состоялась передача груза для двух военных округов.

Госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска Фото: Виталий Барабаш.

На долгий путь и холод никто не жалуется. Все понимают: тем, для кого этот груз предназначен – еще тяжелее, и тем важнее как можно скорее доставить его в госпитали.

– В дороге были сильный мороз и ветер. Ехали сквозь буран, снег валил, – рассказывает Виталий Чапров, водитель фуры. – Но надо было доставить груз. Вот и ехали.

Госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска Фото: Виталий Барабаш.

Принимали груз под Ростовом. В фуре, выехавшей из Бийска, – два автомобиля УАЗ. Они уже подготовлены для работы в условиях бездорожья Машины – с полным приводом и пятиступенчатой коробкой везде проедут. Надежность автотехники – особенно важна. На этих машинах, на кузове которых крупно написано «санавто», будут перевозить раненых.

– Если боец с тяжелыми ранениями, мы его укладываем в проход и здесь начинаем оказывать помощь. Остальные бойцы, у кого состояние легкой и средней степени тяжести, размещаются на свободные места, – рассказывает Николай, наш земляк. В Бийске Николай работал на станции скорой помощи. Сегодня он – фельдшер медицинской роты южного военного округа.

Госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска Фото: Виталий Барабаш.

Кроме автомобиля Николай привезет в свою часть и передвижной цифровой рентген-аппарат. Техника – мобильная и особенно важная при спасении бойцов с осколочными ранениями.

– Буквально неделю назад я побывал в госпитале в Алейске. У многих наших ребят – осколочные ранения. В таких случаях огромное значение имеет точная диагностика. И сегодня я передаю два цифровых рентген-аппарата для наших госпиталей в зоне СВО, – рассказывает Александр Прокопьев.

Такие рентген-аппараты можно использовать не только в стенах госпиталей, а везде, где есть возможность подключиться к электричеству или генератору.

Госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска Фото: Виталий Барабаш.Госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска Фото: Виталий Барабаш.

Второй рентген-аппарат передали начальнику прифронтового госпиталя центрального военного округа.

– Отряд – мобильный, поэтому у нас вся аппаратура – не стационарная, – рассказывает начальник медицинского отряда специального значения. – Такую технику можно подкатить к нетранспортабельным больным, сделать снимок и сразу его посмотреть. Но достать осколок – не самая главная цель оказания помощи. Самая главная цель – устранить повреждения, которые этот осколок причинил.

Передвижные рентген-аппараты доказали свою эффективность во время пандемии. С их помощью делали снимки лежачим больным, тут же оценивая «цифровую картину».

– С такими аппаратами не нужно ждать описания рентгеновского снимка, – рассказывает Юлия Долгова, главная медицинская сестра бийской больницы №2. – Они покажут наличие переломов, осколочных ранений. И врач – травматолог или хирург, посмотрев картинку, поймет зону поражения и как ему дальше выстраивать тактику лечения.

Сегодня санитарные автомобили и рентген-аппараты уже активно используют в медицинских ротах. Этот гуманитарный груз – на сумму более 10 000 000 руб. – не первый приобретенный и отправленный Александром Прокопьевым. Ранее военные госпитали получили генераторы, постельные принадлежности, медикаменты и медицинские канюлю для внутрикостного введения препаратов тяжелораненым. Такая совместная поддержка фронта поможет оперативно оказать помощь и спасти тысячи жизней.

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Взято отсюда