Сквозь метели: как в Алтайском крае проходит третий день выборов президента

В городах и селах Алтайского края проходит третий день выборов президента РФ

В Алтайском крае проходит третий день выборов президента в городах и селах региона.

Выборы – 2024 Фото: предоставлено краевым управлением печати и массовых коммуникаций

На участки приходят семьями, юные волонтеры помогают ветеранам СВО прийти на участки, и даже метель не останавливает членов УИКов, спешащих на дом к пожилым людям, желающим проголосовать.

Выборы – 2024 Фото: предоставлено краевым управлением печати и массовых коммуникаций

В Курье, на малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова, накануне метель намела большие сугробы, местами выше человека в два раза. Но природные катаклизмы не могут помешать ни желающим проголосовать, ни сотрудникам избирательных участков.

Выборы – 2024 Фото: предоставлено краевым управлением печати и массовых коммуникаций

На многих участках избирателей встречают блинами в честь Масленицы. А вот на УИК 1895 в Шипуново решили сделать настоящую выставку картин местных художников.

Выборы – 2024 Фото: предоставлено краевым управлением печати и массовых коммуникаций

А В Усть-Калманке организовали ярмарку, сборы пойду в помощь участникам СВО.

На избирательные участки очень многие приходят целыми семьями.

Выборы – 2024 Фото: предоставлено краевым управлением печати и массовых коммуникаций

Отметим, что выборы в Алтайском крае продолжаются и завершатся в 20:00 часов по местному времени.

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Взято отсюда