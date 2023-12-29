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Сладкое место. Что за ЖК строят в гуще частного сектора и промзоны в Барнауле

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Новый жилой комплекс возводят на месте старого трамвайного депо. Здесь запроектированы четыре 10-этажки с “карамельными” фасадами, одну из блок-секций которых уже отстроили до первого этажа

Рядом с частным сектором и промышленной зоной, что расположена на берегу реки Пивоварки, кипит стройка. Работы ведутся на участке по улице Анатолия, 304. Ранее здесь размещалось старое трамвайное депо №1, а сейчас растет жилой комплекс “Карамель”, состоящий из четырех многоэтажек. Техническим заказчиком выступает компания “Строитель”. В уходящем году она разработала проект возможной застройки жилого квартала в границах улиц Интернациональной, Гоголя, Загородной и переулка Крайнего. Что происходит на стройке – смотрите в фоторепортаже “Толка”.

Под боком у кладбища

Взято отсюда

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