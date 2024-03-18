Славгородский «узник совести» ожидал посадки за попытку военной контрабанды

В Славгороде 15 марта суд постановил приговор местному активисту, «узнику совести» Александру Егеру по делу о покушении на контрабанду военной техники. Наблюдатели говорят, что тот якобы пытался отправить за границу артиллерийскую буссоль под видом обычной треноги. Как рассказали «Банкфаксу» в суде, активиста признали виновным и приговорили к условному сроку.

Как уже сообщалось, летом прошлого года в отношении неназванного славгородского предпринимателя было возбуждено дело за попытку отправить в одну из стран Центральной Азии посылку с перескопической артиллерийской буссолью ПАБ-2. Ее горожанин пытался выслать под видом обычной треноги.

В сентябре того же года на сайте Славгородского городского суда появилась запись о том, что Александра Егера судят по той же статье — ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду… оружия или его основных частей). Наблюдатели считают, что речь может идти об одном и том же случае. 15 марта суд приговорил Егера по этому делу к трем годам условного заключения с испытательным сроком в два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что сам Егер, по наблюдениям Telegram-канала «Ненегреев», имеет не последнее отношение к армии. Он был военным, но в 1982 году его якобы уволили в связи со служебным несоответствием. Право ношения военной формы активист при этом за собой будто бы не сохранил. Тем не менее наблюдатели отмечают, что «узник» все же демонстративно является в ней на публичные мероприятия. В форме он участвует и в судах.

Отметим, что на приговор суда Егер приехал с котомкой, которую обычно собирают, предполагая возможность отправиться в места не столь отдалённые. На этот раз она ему не пригодилась.

Взято отсюда.

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