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Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

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Софья Маркова поделилась лайфхаками, как выглядеть на все сто в праздничную ночь

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

Как показаться на новогодней вечеринке во всей красе и создать образ на все сто? В этом вопросе не бывает мелочей. Наши коллеги из NGS42.RU спросили визажиста Софью Маркову о трендах этой зимы. Читайте и берите на заметку.

Яркая «Славянская девушка»

Визажист Софья Маркова выделяет этой зимой три основные тенденции. Они имеют английское название, но очень близки русскому характеру. Например, сейчас тренд Slavic girl makeup, в переводе с английского — макияж славянской девушки. Он активно завоевал социальные сети по всему миру в конце 2023 года. Всё началось с того, что в TikTok иностранцы начали записывать короткие видео под песню Кати Лель «Мой мармеладный», создавая образы, которые включают меховую шубу, шапку и определенный макияж.

— Его важные детали — идеально ровный тон лица, активные румяна, акцент на ресницы, подчеркнутые глаза и помада ягодных, нюдовых оттенков или красная, — рассказывает Маркова. — Одни создают более нежный образ Slavic girl — сказочный и уютный, кутаются в шаль, делают легкий makeup. Другие выставляют напоказ дорогие украшения и дерзко рисуют контур губ, словно жены авторитетов из 90-х.

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

Ответвившийся от него и очень близкий тренд сезона осень-зима 2023/24 — Slavic girl core. За рубежом его также называют Svetlana Core/Slavic Bimbo.

— Slavic girl makeup — это про акценты везде и сразу. Здесь и активно прокрашенные ресницы, и яркий румянец (как с мороза), и выразительные губы. Макияж не должен выглядеть, как будто вы посвятили ему полдня, но при этом должен явно бросаться в глаза.

Роскошный old money

Еще один тренд, который до сих пор остается всеми любим, это old money. Понятие буквально переводится как старые — унаследованные деньги и появилось в начале XX века. Так называли представителей социального класса, выросших в богатой семье, которые никогда ни в чём не нуждались и привыкли к роскоши. Не обошел этот стиль стороной ни моду, ни бьюти-индустрию.

— Old money — это про статус и хороший вкус. Макияж должен выглядеть дорого и при этом естественно — так, будто вы не прилагали усилий для его создания, — объясняет визажист. — Ключевую роль играет ровный, здоровый тон кожи. Должно складываться впечатление, что у вас идеально подобранный уход и правильное питание, будто вы следите за своей красотой непрерывно.

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

Софья обращает внимание, что, в отличие от макияжа в стиле Slavic girl, в оттенках макияжа и текстурах продуктов для создания old money должны быть минимализм и естественность. Весь макияж и образ должны демонстрировать ощущение люкса и лоска.

— Если вы создаете образ на вечер, то здесь может появиться акцент в виде красной помады, и попробуйте усилить сияние кожи при помощи хайлайтера. В old money работает классическое правило: яркими могут быть либо глаза, либо губы. А кожа должна оставаться отдохнувшей, сияющей, с легким контурингом, — говорит визажист.

Озорное «Сияние бриллиантов»

Бриллианты, как поется в известной композиции, лучшие друзья девушек. По вкусу они и символу наступающего года — Дракону. Третий тренд зимнего сезона — Shine like a diamond, что переводится «сияй как бриллиант». Он нашел отражение и в макияже и как нельзя лучше подходит для выхода в свет.

— Больше блеска — добавляйте стразы, пигменты, блестки в свой макияж в таком количестве, как вам хочется. При помощи крупных блесток можно подчеркивать скулы. Нанесите их в область, куда обычно наносите хайлатер. Это могут быть блестки в виде звездочек, сердечек и так далее, — рекомендует Софья Маркова.

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

Но главное здесь — не переусердствовать, чтобы не скатиться в стиль «дорохо-бохато», ведь он сейчас совсем не в тренде. Визажист объясняет, что можно расставить акценты, чтобы выглядеть во всех смыслах блестяще.

— Создайте свой неповторимый сказочный образ или в стиле сериала «Эйфория» (18+). Выложите голографичным пигментом слезы или нанесите его прямо на помаду. Тогда получится отличный новогодний акцент на губы, и помада приобретет новый неповторимый оттенок, — подсказывает модницам Софья.

Макияж стойкий, как оловянный солдатик

Чтобы не оказаться в роли Золушки и не покидать в спешке веселье, когда оно в самом разгаре, важно позаботиться о стойкости новогоднего макияжа. Вы же хотите, чтобы он продержался всю ночь? Есть несколько лайфхаков для этого:

  • используйте базу под тени и праймеры для лица — они помогают тональной основе держаться дольше даже во время активного праздника;
  • не забудьте про водостойкую тушь. Слезы счастья от исполнения желаний, брызги шампанского и веселые танцы до утра не должны испортить ваш макияж;
  • матирующий салфетки — незаменимая вещь в новогоднюю ночь или каникулы. Особенно, если вы проводите их очень активно. Салфетки легким проматывающим движением уберут с кожи лишний жирный блеск без припудривания;
  • спреи-фиксаторы. Сейчас есть не только матирующие, но и с легким блеском, тем самым выравнивают текстуру кожи и хорошо закрепляют косметику.

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

Взято Источник
31.12.2023

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