Слаженная работа. Как крупные промышленники и общественники оценили отчет Франка

Глава Барнаула Вячеслав Франк выступил с ежегодным отчетом

Отчет за 2023 год мэра Барнаула Вячеслава Франка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прошедший 2023 год ознаменован для Барнаула реализацией крупных проектов и программ. Такого мнения придерживаются общественники и руководители крупных предприятий региона, выслушав ежегодный отчет градоначальника (о нем мы писали здесь). Подробнее – в материале amic.ru.

Оценить может каждый

Николай Данилин, директор барнаульского ДСУ № 4:

“Отчет главы города получился информативным, содержательным. И действительно, как никогда есть что показать и о чем рассказать. Это реализация масштабнейших проектов, федеральных краевых программ.

Как человек, который за рулем объездил большое количество городов России, могу сказать: по качеству дорог Барнаул уверенно обходит другие субъекты. Каждый автолюбитель может оценить, что в нашей краевой столице дороги очень хорошие. Никто не говорит о том, что они все идеальные, но можно поставить четверку с плюсом.

Беспрецедентный объем финансирования, который получил город в прошлом году, не что иное, как результат слаженной командной работы федерального центра, губернатора и мэра.

В этом году до июня мы завершим работы на путепроводе в районе Нового рынка, будет введена в эксплуатацию транспортная развязка на Змеиногорском тракте. Построят дороги и приведут в порядок ливневую канализацию на улицах 65 лет Победы и 280 лет СССР, Сергея Семенова. Также будет отремонтирована дорога на проспекте Энергетиков от ул. Власихинской до ул. Трактовой – наболевший и нужный участок”.

Активная позиция и неравнодушие

Владимир Мидонов, руководитель алтайского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”:

“Со времени открытия фонда – 1 июня – мы получили более 30 тысяч вопросов. Мы тесно работаем с городской администрацией, при которой создана комиссия по вопросам СВО. Многие вопросы, с которыми к нам обращаются люди, очень сложные. Одно из направлений работы – получение удостоверений участниками ЧВК “Вагнер”. Министерство обороны этим не занимается, поэтому направление отдали нам.

На сегодня есть решение почти по 90 обращениям, остальные – вопрос времени. Нерешаемых среди них нет. Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за его активную позицию, понимание, за то, что он неравнодушен к таким делам.

От ребят, которые находятся в зоне СВО, поступает порядка 20-25% от общего числа обращений, остальные – от семей бойцов. Когда все это закончится, наплыв вопросов будет в разы больше. Сегодня мы работаем на опережение”.

Барнаул – в лидерах

Глава “Газпром газораспределение Барнаул” Евгений Григоренко:

“Барнаул сегодня как столица Алтайского края закономерно является одним из лидеров реализации программы догазификации. И мы видим положительную тенденцию: в 2024 году на территории города будет построено более 100 километров сетей, которые затронут порядка 8 тысяч домовладений. Сегодня у нас ведутся работы по строительству газопровода в микрорайоне Затон, также проводится газ, где уже существуют газовые сети. Это было бы невозможно без слаженной работы команды администрации города. Мы всегда находим поддержку в решении вопросов, связанных с реализацией поручения президента по программе догазификации. И правильность выбранного курса подтверждает мнение самих жителей”.

Ежедневное взаимодействие

Игорь Куппа, гендиректор барнаульского станкостроительного завода:

“Отчет главы города принят большинством голосов, что говорит о слаженной работе всей его команды. Работая в промышленности, мы ежедневно взаимодействуем с мэрией. Благотворительная помощь, проблемы в промышленности, благоустройство – лишь некоторые вопросы, которые мы решаем совместно.

Наша продукция идет на выполнение гособоронзаказа. Работая в условиях, в которых находится наша страна, мы чувствуем поддержку и заботу нашего правительства. За что им большое спасибо”.

Валентина Косинова, председатель Совета женщин при главе Барнаула:

“Год был насыщен на мероприятия: работа с детьми и семьями, общественный контроль питания в школах и детских садах, приемка образовательных учреждений, обеспечение безопасного пребывания в них юных горожан. Мы тесно сотрудничаем с самой крупной школой Славяносербского района, куда отправляем литературу, технику, подарки детям.

2024 год объявлен Годом семьи, что позволяет нам усилить все направления работы. Одно из них – помощь семьям, которые прибыли к нам из новых регионов РФ. Мы продолжим поддерживать защитников в зоне СВО – только в этом году уже отправили пять гуманитарных грузов.

Все начинания Совета женщин всегда поддерживаются администрацией. На всех заседаниях обязательно присутствует сам Вячеслав Генрихович или кто-то из его заместителей. Комиссии при администрации не только держат на контроле все ситуации, но и помогают сделать жизнь барнаульцев лучше”.

Борис Черниченко, председатель Общественной палаты Барнаула:

“У меня хорошие впечатления об отчете. Мне очень нравится, что, работая в Общественной палате города, я не ощущаю никакого давления, скорее даже наоборот – нас очень часто приглашают на всевозможные обсуждения, выезды. Нас слышат. И это главная черта сегодняшней администрации. Открытость к диалогу, умение слушать и слышать и понимание тех проблем, которыми живет общественность как представитель населения города, – это все сегодня характеризует деятельность нашей администрации”.

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