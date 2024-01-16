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Следком прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек

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Следком прекратил уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек

На данное время Чекалины остаются под следствием по делу об отмывании крупных денежных сумм

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, прекратили, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

“Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных”, — рассказал Третьяков.

Напомним, против Чекалиной и ее мужа Артема следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Согласно данным следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, несморя на то, что ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.

Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. Как установило следствие, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, пытаясь таким образом скрыть связь легализованных денег с преступным источником происхождения.

В конце ноября со счета Лерчек сняли арест, блогер погасила задолженность перед государством, включая штрафы и пени. Адвокат Чекалиной рассказал, что его подопечная перечислила в казну РФ порядка 500 миллионов рублей. Позднее с Чекалиной сняли все ограничения, связанные с перемещением и использованием интернета.

На сегодняшний день пара Чекалиных остается под следствием из-за отмывания денег.

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