Следователи Кулундинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю провели несколько профилактических встреч с подрастающим поколением

Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, а также профилактика подростковой преступности – важнейшее направление внепроцессуальной деятельности следователей СК России. Встречаясь со школьными и дошкольными коллективами, детьми из социальных учреждений, находящимися в трудной жизненной ситуации, офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доносят важнейшие правила поведения в тех или иных ситуациях, чтобы не стать жертвой преступлений, и, наоборот, призывают быть законопослушными, не нарушать правила поведения, вести здоровый образ жизни.

На прошлой неделе следователи Кулундинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Алтайскому краю провели сразу несколько профилактических встреч с подрастающим поколением. Так, офицеры СК совместно с сотрудником полиции по делам несовершеннолетних встретились с учениками 8 класса Михайловской средней общеобразовательной школы № 1. Со школьниками была составлена беседа на тему «Безопасность в социальных сетях». Следователь Анна Анисимова подробно разъяснила алгоритм действий, как обезопасить себя при общении в интернет-пространстве. Отдельное внимание было обращено на ответственность за преступления о распространении сведений о частной жизни несовершеннолетних. В ходе встречи следователь и сотрудник ПДН ответили на интересующие вопросы учеников.

Следователи также посетили Михайловский детский сад № 1, где с ребятами из подготовительной группы проведена профилактическая беседа на тему личной безопасности. Внимание детей было акцентировано на то, что разговаривать с незнакомыми людьми и тем более куда-либо идти без родителей нельзя. Отрадно, что многие ребята проявили свои знания по поводу производимых мошеннических операций посредством мобильных телефонов, рассказав про алгоритм действия. Следователь объяснила детям, как себя вести, что делать и куда обратиться, если они оказались в трудной ситуации. Дошколята с большим интересом слушали следователей и принимали активное участие в беседе.

Взято отсюда.

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