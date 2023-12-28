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Следователи начали проверку детсада в Барнауле, из которого девочка пришла с травмами

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В ходе нее сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства происшествия, а также дадут юридическую оценку действиям руководства детсада

Следователи начали проверку детсада в Барнауле, из которого девочка пришла с травмами

Фото: amic.ru

Следователи устанавливают обстоятельства получения малолетним ребенком телесных повреждений в частном детсаду в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее жительница Барнаула в социальных сетях рассказала, что последние два дня ее дочь приходила из детсада с кровоподтеками якобы от ударов. Воспитатель в ответ на претензии заявляла, что ребенок плохо ведет себя и не слушается.

“Ребенку еще нет даже 1,6 года и такое отношение. До этого были синяки и разбитый нос, о которых тоже не сообщали , выясняли уже позже и закрывали тему, но уже нет терпения молчать”, – писала она в “Инцидент Барнаул”.Женщина отметила, что в учреждении ненадлежащим образом организовано питание и условия пребывания детей, в том числе прогулки.

По данному сообщению следователи начали проверку. В ходе нее сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства происшествия, а также дадут юридическую оценку действиям руководства детсада.

Ранее сообщалось, что контроль над ситуацией взяла и краевая прокуратура – такое поручение дал прокурор региона Антон Герман.

новости Локтевский

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