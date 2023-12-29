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Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

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Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

Накануне в интернете мама одной из воспитанниц опубликовала фото, на котором видны кровоподтёки на теле ребёнка.

По словам женщины, в таком состоянии её дочь вернулась из садика. Её мама сообщила, что и до этого на теле полуторагодовалой девочки тоже появлялись синяки. Однажды дочка вернулась с разбитым носом. Кроме того, по словам мамы, ребёнок получает недостаточно воды и еды во время пребывания в этом садике. Частный сад расположен в Индустриальном районе Барнаула. Это двухэтажное здание в частном секторе без опознавательных знаков. Наши журналисты связались с руководством, но заведующая от комментариев на камеру отказалась. В разговоре она только заметила, что в садике нет камер видеонаблюдения, и она не знает, при каких обстоятельствах девочка получила травмы. Возможно, это произошло даже за пределами учреждения. Что же касается питания, то, по словам заведующей, этого ребёнка приходилось уговаривать есть. На данный момент известно, что прокурор края Антон Герман поручил городскому прокурору проверить условия пребывания детей в этом частном детском саду. Мария Антошкина, помощник прокурора Алтайского края сообщила, что при обеспечении питания детей и обеспечении питьевого режима, происходят систематически нарушения прав детей в данном детском учреждении. Этим доводам также будет дана оценка, в настоящее время принимаются все меры к проведению проверочных мероприятий. Проведение прокурорской проверки продолжается.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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