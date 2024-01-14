Следователи напомнили жителям Алтайского края об угрозе мошенников

В СК отметили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками ведомства

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Мошенники стали чаще звонить жителям Алтайского края, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Об этом рассказали в региональном СК.

Злоумышленники звонят и требуют перевести деньги или предоставить номер банковской карты.

“Подобные телефонные звонки и сообщения – действия мошенников. Сотрудники правоохранительных органов не могут по телефону требовать сообщения персональных, в том числе личных банковских данных, а также предоставления денежных средств – данные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, это недопустимо и незаконно”, – отметили в СК.

Жителям региона посоветовали сразу же прерывать диалог с аферистами и сообщать в полицию о попытке обмана.

город Горняк



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