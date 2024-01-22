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Следователи раскрыли убийство женщины в Новоалтайске, которое пытались скрыть

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В ночь с 15 на 16 декабря сожитель погибшей в ходе ссоры взялся за нож и нанес ей множественные ранения

Следователи раскрыли убийство женщины в Новоалтайске, которое пытались скрыть

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи раскрыли убийство женщины в Новоалтайске, которое преступник пытался замаскировать под безвестное исчезновение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

В январе к правоохранителям поступило сообщение о безвестном исчезновении 41-летней жительницы города – она перестала выходить на связь с родственниками. Позднее ее тело нашли в доме, в котором она проживала со своим сожителем, с признаками насильственной смерти.

Как установили следователи, в ночь с 15 на 16 декабря между выпившими сожителями произошел бытовой конфликт. В ходе него мужчина схватился за нож и нанес потерпевшей множественные ранения, от которых она скончалась.

“С целью скрыть следы совершенного преступления злоумышленник перенес тело в подпол и присыпал землей, а также избавился от орудия убийства”, – сообщили в ведомстве.46-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве. Его заключили под стражу. Следствие продолжает дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

город Горняк

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