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Следователи завели дело после того, как у младенца парализовало руку в Новосибирске

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Минздрав ошибок в работе врачей не нашел

Следователи завели дело после того, как у младенца парализовало руку в Новосибирске

Ладонь младенца / Фото: pxhere.com

В Новосибирске следователи возбудили дело после того, как у младенца парализовало руку в роддоме. Об этом сообщает “КП”.

Инцидент произошел в августе этого года. Сюзанна Хайруллина была госпитализирована в больницу на восьмом месяце беременности. Врачи диагностировали, что плод будет крупным. Однако вопреки опасениям кесарево сечение женщине не потребовалось. Естественные роды длились около четырех с половиной часов.

После родов Сюзанна попросила акушерку принести ей ребенка. Она поцеловала его, и сына забрали. Вечером медсестра сообщила, что у малыша синяк на лице и плохо двигается ручка.

Ранее Сюзанна рассказывала, что врачи не сразу поставили верный диагноз. Через несколько дней синяк с лица ребенка исчез, но рука продолжала висеть. Медики не давали никаких объяснений. Только после выписки женщина узнала о диагнозе своего мальчика: “парез Дюшена-Эрба” (повреждение нервов плечевого сплетения вследствие родовой травмы).

После случившегося Сюзанна обратилась в Минздрав. Здесь заявили, что медпомощь оказали верно, однако следователи уже завели дело.

Горняк22

Источник

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