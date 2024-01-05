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Следственное управление СК России по Алтайскому краю напоминает о работе круглосуточных каналов связи

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Следственное управление СК России по Алтайскому краю напоминает о работе круглосуточных каналов связи

Следственное управление СК России по Алтайскому краю напоминает о работе «телефона доверия» 8 (3852) 29-80-94 , по которому гражданин может сообщить о преступлении либо обратиться за помощью.

Кроме того, функционирует телефонная линия для граждан, прибывших на территорию Алтайского края из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также беженцев с Украины – 8 (3852) 29-80-94.

Горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей – 8 (3852) 29-80-77.

Если в отношении Вашего ребенка совершено преступление либо ребенок находится в опасности, необходимо звонить по короткому номеру 123 (для абонентов сотовой связи) или по телефону 8(3852) 29-80-95.

Для приёма и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес предприниматели могут позвонить по номеру телефона  8(3852) 29-80-99.

Прием звонков осуществляется круглосуточно. Обращения, поступившие по телефонным линиям, рассматриваются в соответствии с федеральным законодательством и организационно-распорядительными документами Следственного комитета Российской Федерации по работе с обращениями граждан.

Также граждане могут обращаться в сообщество следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/altaikrai.sledcom и «Телеграм-канале» https://t.me/su_skr22 .

Взято отсюда.

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