Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства водителя такси в городе Барнауле

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, поздно вечером 1 марта 2024 года в городе Барнауле подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси с целью поездки к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт, пассажир вновь высказал просьбу подождать его, однако получил отказ. В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся. Однако на участке дороги он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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