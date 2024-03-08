Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливается местонахождение 16-летнего подростка в Змеиногорском районе

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Зейферт Артема Александровича, 20.11.2007 года рождения.

По данным следствия, 5 марта 2024 года в ночное время разыскиваемый ушел из дома своих знакомых в городе Змеиногорске и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет: черная куртка без капюшона, серые спортивные штаны с надписью красно-белого цвета «Fila», спортивные зимние кроссовки красно-черные, шапка черного цвета с синей надписью «Nike».

Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения юноши, назначены генетические экспертизы, проводятся допросы очевидцев.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Зейферт А. А. либо видевших его, просьба сообщить по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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