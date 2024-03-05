Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 49-летней жительницы города Барнаула

Следственным отделом по Октябрьскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Щербаковой Оксаны Владимировны, 12.12.1974 года рождения.

По данным следствия, 20 октября 2023 года Щербакова О.В. вышла из медицинского учреждения по проспекту Комсомольский в городе Барнауле, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60 лет, рост 175 см, волосы седые, глаза зеленые.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Щербаковой О.В. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 913 210 4483 (отдел криминалистики следственного управления) либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , алтай новости происшествия ,