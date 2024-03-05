реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 49-летней жительницы города Барнаула

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 49-летней жительницы города Барнаула

Следственным отделом по Октябрьскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Щербаковой Оксаны Владимировны, 12.12.1974 года рождения.

По данным следствия, 20 октября 2023 года Щербакова О.В.  вышла из медицинского учреждения по проспекту Комсомольский в городе Барнауле, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60 лет, рост 175 см, волосы седые, глаза зеленые.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Щербаковой О.В. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 913 210 4483 (отдел криминалистики следственного управления) либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , алтай новости происшествия ,

горняк22 телеграм
«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме.…

Узнать больше
Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная…

Узнать больше
Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Встречу со студентами директор сыроварни «Русский пармезан» из Подмосковья Олег…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp