Следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии региона

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края – начальника управления лесами. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены из иной личной заинтересованности) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

По данным следствия, с мая по август 2022 года Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края проведен открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины во Фрунзенском лесничестве Алтайского края, находящегося в государственной собственности. При этом чиновник, достоверно зная о том, что предоставляемый в аренду лесной участок относится к категории защитных лесов и не подлежит предоставлению в аренду для заготовки древесины в коммерческих целях, не принял мер, направленных на прекращение конкурсной процедуры в связи с явным нарушением лесного законодательства. Кроме того, он не довел до вышестоящего руководства данную информацию. На участие в конкурсе подали заявки несколько организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере лесопользования. Действуя в интересах одного юридического лица и в нарушение законодательства, заместитель министра дал поручение членам комиссии указать на не соответствующие действительности нарушения, исключающие возможность участия в конкурсе конкурентоспособных организаций. Несмотря на наличие более выгодных предложений в части ежегодной арендной платы за лесной участок, победителем стало общество с ограниченной ответственностью, в интересах которого действовал чиновник.

Противоправное деяние было выявлено и оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия был проделан значительный комплекс следственных действий, подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Взято отсюда.

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