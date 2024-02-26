Сложную «двойную операцию» провели алтайские хирурги и онкологи

Новообразование у 60-летнего пациента из Первомайского района было выявлено во время компьютерной томографии в Алтайском краевом кардиологическом центре, куда он был госпитализирован с прогрессирующей стенокардией для профилактики повторного инфаркта – первый сердечный приступ он уже перенес ранее.

Проведение совместной операции было единственным решением в подобной ситуации, потому что опухоль и ишемическая болезнь сердца «мешали» друг другу и не давали врачам выполнить свою работу по отдельности. После первичной операции на легком пациент мог погибнуть от острой сердечной недостаточности, а если бы сначала решили проводить аортокоронарное шунтирование, то спустя 3 – 4 месяца реабилитации опухоль в легком могла вырасти до состояния неоперабельной или «пустить» метастазы.

Комплексную хирургическую бригаду возглавили заведующий отделением торакальной онкологии Алтайского краевого онкологического диспансера Артак Панасьян и заведующий кардиохирургическим отделением №1 Алтайского краевого кардиологического центра Константин Щербаков.

Обе манипуляции выполнялись из единого доступа в грудной клетке: первым этапом с соблюдением принципов онкологического радикализма была удалена опухоль нижней доли правого легкого размером около 2 сантиметров, после чего врачи провели шунтирование. Операция прошла благополучно, в настоящий момент пациент уже выписан из клиники на реабилитацию по месту жительства.

Стоит отметить, что подобные совместные операции хоть и не уникальны, но являются достаточно редкой практикой в Алтайском крае. Так, в 2021 году помощь коллег-кардиологов потребовалась онкологам. Сосудистый хирург краевого кардиоцентра Алексей Клошинских помог выполнить операцию по удалению большой (около 15 сантиметров) опухоли средостения, которая частично прорастала в сердечный перикард. Тогда пациенту также удалось спасти жизнь.

Напомним также, что борьба с онкологическими заболеваниями и болезнями системы кровообращения – одни из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Взято отсюда.

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