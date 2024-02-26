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Сложную двойную операцию провели алтайские хирурги и онкологи

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Сложную двойную операцию провели алтайские хирурги и онкологи

Операция Фото: Алтайский краевой онкологический диспансер

Прооперированного пациента уже выписали. Такие совместные операции хоть и не уникальны, но проводятся в Алтайском крае довольно редко

Алтайские хирурги и онкологи провели двойную операцию, за один раз удалив пациенту опухоль легкого и выполнив аортокоронарное шунтирование сердечной артерии, рассказали в краевом онкологическом диспансере.

Новообразование у 60-летнего пациента из Первомайского района нашли во время компьютерной томографии в Алтайском краевом кардиологическом центре. Мужчину госпитализировали туда с прогрессирующей стенокардией для профилактики повторного инфаркта – первый сердечный приступ он уже перенес ранее.

Проведение совместной операции было единственным решением в подобной ситуации. После первичной операции на легком пациент мог погибнуть от острой сердечной недостаточности, а если бы сначала решили проводить аортокоронарное шунтирование, то спустя 3–4 месяца реабилитации опухоль в легком могла вырасти до состояния неоперабельной или дать метастазы.

Взято отсюда

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