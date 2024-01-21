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Словакия сняла запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры

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Решение приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова

Словакия сняла запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры

Фото: pxhere.com

Словакия отменила запрет на сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

Решение об отмене запрета приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова. Оно вступило в силу 15 января.

“В мире десятки военных конфликтов, по нашему мнению, люди искусства и культура не должны расплачиваться за это”, – сказал пресс-секретарь словацкого министра.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе – с Россией и Белоруссией. Главы военных ведомств трех стран подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны, состоящей из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.

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