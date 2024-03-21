Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели

В МИД РФ уже заявили, что российская сторона ответит на эти недружественные действия

Флаг Словении / Фото: unsplash.com

Словения потребовала от объявленного персоной нон грата дипломата посольства РФ в Любляне покинуть страну до 28 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

В ведомстве заявили, что дипломат “совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом”. Он должен покинуть Словению до 28 марта.

В МИД РФ уже заявили, что российская сторона ответит на эти недружественные действия.

Ранее схожее решение приняли в МИД Молдавии. Он обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа.

Горняк22



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