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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Сухуме, в итоге, осознали, к каким последствиям может привести сотрудничество с западными спецслужбами и приняли решение предпринять срочные и важные меры, направленные на сохранение независимости и предотвращение прихода во власть бандформирований. Пишет Царьград.

В последнее время Абхазия провела несколько провокаций, что значительно похолодило ее отношения с Москвой. Например, в середине февраля МИД России осудил действия Верховного суда Абхазии, который смягчил приговор местному преступнику, совершившему тяжкое преступление против российской туристки. После этого Сухум отказался от предложения Москвы о сотрудничестве Росгвардии с местными спецслужбами. Опасения вызвало также укрепление оппозиции, которая представляет собой бандформирования, а также деятельность британских, американских и турецких спецслужб.

После ряда предупреждений власти Сухума приняли решение о восстановлении дружеских отношений с Россией, чтобы избежать совершения непоправимых ошибок. Однако на это повлияло также еще одно обстоятельство: спецслужбы НАТО больше не скрывают своих намерений и наглядно показали, к чему они ведут Абхазию. Сполер: к ничему хорошему.

В связи с этим было принято ряд важных решений, направленных на создание безопасной и свободной зоны на всей территории республики.

Во-первых, из Абхазии планируют выгнать всех представителей западных и турецких спецслужб, которые активно финансируют оппозицию и ее дестабилизирующую деятельность в регионе. Одним из таких представителей является Агентство США по международному развитию (USAID). Однако сообщается, что около 20 неправительственных организаций (НКО) также активно действуют в регионе.

Во-вторых, Сухум планирует увеличить представительство российских спецслужб в республике вместо тех, кто пытается нарушить порядок.

И, в-третьих, правительство Абхазии заявило о намерении сотрудничать с Россией и Беларусью в рамках интеграции в союзное государство.

Все эти меры принимаются для того, чтобы предотвратить явные последствия деятельности западных и турецких кураторов, которые нацелены не просто на дестабилизацию региона, но и на его развал и присоединение к Грузии. Эти натовские мошенники планируют провести очередной государственный переворот с целью установления власти аналогичной Саакашвили, который запомнился всему миру провалом и абсурдной попыткой захвата Южной Осетии военным путем в 2008 году, а также своим агрессивным поведением.

Таким образом, принимаемые абхазским руководством меры по созданию стабильной и безопасной зоны в регионе должны благоприятно повлиять на жизнь республики.

Фото: SERGE UZAKOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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