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Слуцкий рассказал, как он заколебался на выборах президента

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Лидер ЛДПР признался, что начал колебаться именно в тот момент, когда выбирал, кому отдать свой голос

Слуцкий рассказал, как он заколебался на выборах президента

Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий рассказал, что колебался, когда выбирал, за кого голосовать на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

“Колебался, тем не менее проголосовал за себя”, – ответил Слуцкий на вопрос, за кого он отдал свой голос.

По данным ЦИК РФ, после обработки 99,76% протоколов на выборах президента России побеждает Владимир Путин с 87,29% голосов. Николай Харитонов набирает 4,30%, Владислав Даванков – 3,83%, Леонид Слуцкий – 3,21% голосов.

Горняк22

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