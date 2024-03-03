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Слуцкий: в этом году Россия завершит спецоперацию “победой русского оружия”

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В ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку, он отметил, что операция по взятию города войдет в историю спецоперации

Слуцкий: в этом году Россия завершит спецоперацию "победой русского оружия"

Леонид Слуцкий / Фото: Андрис Матвеев

Кандидат на выборах президента России и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что Россия завершит спецоперацию в 2024 году “победой русского оружия”. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку, он отметил, что операция по взятию города войдет в историю СВО так же, как “Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны”. Он также считает, что нужно освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, “сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой”.

“Краматорск, где сидит та же нечисть, что сидела на Азовстали, многострадальный Славянск, Святогорск, куда прилеты каждый день… А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернется очень и очень скоро, раньше, чем кто-то рассчитывает”, – заявил кандидат в президенты.Слуцкий также выразил особенную благодарность бойцам. В пресс-службе ЛДПР отметили, что на встрече присутствовали двое военнослужащих, которые установили российский флаг на администрации Авдеевки.

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