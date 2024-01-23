реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Службы доставки предложили штрафовать за курьеров на велосипедах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил

Службы доставки предложили штрафовать за курьеров на велосипедах

Курьер на велосипеде / Фото: unsplash.com

Петербургское Заксобрание предложило дополнить федеральное законодательство возможностью штрафовать компании за курьеров, которые на велосипедах и самокатах не считаются с правилами движения и ездят по тротуарам и проезжей части, чтобы как можно быстрее выполнить заказ, пишет “Парламентская газета”.

“Разрабатываем изменения в КоАП. Планируем предложить ввести штрафы для юридических лиц, которые работают с курьерами, если их доставщик нарушил правила. Пока думали установить штрафы в размере 30-40 тысяч рублей. Но еще прорабатываем этот вопрос”, – отметил депутат Алексей Цивилев.

На данный момент нарушение ПДД велосипедистом облагается штрафом в 800 рублей. Но это касается только физического лица.

Депутат пояснил, что курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил.

Основная проблема в том, что курьеры зачастую не состоят в штате крупных и всем известных служб доставки: юридически они закреплены за “прослойками”.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

23.01.2024

 Интересное

Бренд New Balance одолел в суде алтайского бизнесмена и добился компенсации

23.01.2024

 Интересное

Солнечная активность накроет Землю. Что известно о магнитной буре 23 января

23.01.2024

 Интересное

Жители дома на проспекте Ленина обеспокоены трещиной на фасаде

23.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 9 млн руб продают Land Cruiser Prado в максимальной комплектации

23.01.2024

 Интересное

Житель Новоалтайска убил сожительницу и месяц прятал ее тело в подполе

23.01.2024

 Интересное

В Киргизии произошло мощное землетрясение на границе с Китаем

23.01.2024

 Интересное

Испытано на себе. Каково это – купаться на Крещение в проруби на Оби

23.01.2024

 Интересное

В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске