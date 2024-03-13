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Слуцкий рассказал о новом законопроекте, предусматривающем повышение стипендий

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Слуцкий рассказал о новом законопроекте, предусматривающем повышение стипендий

Леонид Слуцкий Фото: пресс-служба ЛДПР

“Студенты должны получать удовольствие от образовательного процесса и чувствовать себя материально защищенными”, – уверен Леонид Слуцкий

Законопроект, предусматривающий повышение студенческих стипендий, внесла в Госдуму фракция ЛДПР, которая на протяжении длительного времени настаивает на том, что учащиеся должны получать более существенные деньги.

Как отмечают в пресс-службе партии, низкая студенческая стипендия – давняя российская проблема, а присказка о бедном студенте не теряет своей актуальности десятилетиями.

С предложениями поднять стипендию до уровня близкого или равного уровню МРОТ в разные годы выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Еще в 2011 году он предлагал поднять стипендию студентов до 80% от МРОТ.

“Студенты-бюджетники, обучающиеся по очной форме, получают стипендии в размере 9% или 25 % МРОТ. Подобные размеры стипендий смехотворно малы! Учитывая, что речь идет о студентах очной формы обучения, не имеющих возможности зарабатывать, как это могут вечерники или заочники, мы предлагаем создать правовые условия для повышения размера стипендий в несколько раз. ЛДПР считает необходимым выплачивать стипендии студентам в размере не менее 80% МРОТ, а студентам и учащимся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений – не менее 70%”, – подчеркивал Жириновский.

Однако этот документ ЛДПР, как и аналогичный законопроект партии, но внесенный уже в 2016 году, был отклонен.

В партии уточняют, что в начале 2000-х государственная академическая стипендии студентов составляла несколько сотен рублей, сегодня ее минимальный размер для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры равен 1 967 рублям. Очевидно, что прожить на эти деньги крайне затруднительно. Согласно опубликованной статистике Forbes, большинство опрошенных студентов (72%) тратят до 30 000 рублей каждый месяц, основные статьи студенческих расходов – это траты на питание (29%), транспорт (18%) и жилье (20%). Студенты вынуждены совмещать работу и учебу, что негативно сказывается на качестве последней.

В этой связи ЛДПР вновь внесла в Госдуму законопроект и предложила выплачивать стипендию не ниже установленного МРОТ студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся очно.

Как неоднократно отмечал Владимир Жириновский, студенты должны думать не о работе, а об учебе и получать знания, которые являются важнейшим капиталом человека. Этот посыл сегодня продолжает ее нынешний руководитель Леонид Слуцкий.

“Пока многие из вас только учатся или даже совмещают работу с учебой, уверен, что крайне актуален вопрос стипендиального обеспечения. Разумеется, для воплощения мечты и осуществления планов важно быть уверенным в тех условиях и возможностях, которые общество и государство создают для молодежи. Это совершенно естественно – помогать и направлять молодое поколение, оказывать ему поддержку. Студенты должны получать удовольствие от образовательного процесса и чувствовать себя материально защищенными. Наверняка и вам самим и вашим преподавателям знакома ситуация, когда работать приходится во вред учебе, и это реальная проблема, в которой государство должно пойти навстречу учащимся”, – указывал Леонид Слуцкий в беседе с российскими студентами в январе 2024 года.

Кроме инициативы о поднятии студенческой стипендии, которая находится на рассмотрении в Госдуме, ЛДПР также подготовила законопроект о поддержке студенческих семей, что крайне актуально в Год семьи в России.

По замыслу авторов инициативы, в стране должны быть введены дополнительные стипендии молодым родителям, предоставлена им возможность совместного проживания в общежитии и созданы комфортные условия для воспитания детей.

Взято отсюда

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