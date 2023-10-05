Слышать и слушать: депутаты БГД о главных вещах современного образования

Школа. Образование. Фото: Михаил Полубедов

По мнению барнаульских депутатов, самое главное в современном образовании – это взаимопонимание между педагогами, учениками и родителями

5 октября ежегодно отмечается Всемирный день учителя. Этот праздник стал поистине всенародным, его любят взрослые и дети. Даже те, кто уже давно окончил школу, спешат выразить слова благодарности любимых педагогам. Накануне праздника депутаты Барнаульской городской Думы рассказали об учителях, которые как-либо повлияли на их жизни, и поразмышляли над тем, что самое главное в современном образовании нашей страны.

“Научить учиться”

По мнению председателя Барнаульской Гордумы Галины Буевич, главное в образовании – научить детей учиться. Кроме того, важным она также считает качество образования и профессионализм педагогов:

“Сегодня как никогда остро ставится вопрос качества тех знаний, которые получают обучающиеся на каждом уровне. Качество во многом зависит от квалификации педагогического состава. В учебных организациях должны работать профессионалы, обладающие навыками передовых технологий, жаждущие познавать новое, постоянно обновляющие свои материалы, умеющие включать в образовательный процесс инновационные наработки”.

Галина Буевич Фото: Предоставлено “Толку”

Галина Буевич уверена, образование ни в коем случае не должно быть оторвано от гармонического воспитания личности. По ее словам, в ходе учебного процесса педагоги должны суметь сформировать человека, исходя из его индивидуальных особенностей.

“Важным в своей жизни я бы отметила вузовского педагога – Трофимову Раису Афанасьевну, возглавлявшую на тот момент кафедру библиотековедения. Это был высокообразованный человек, интеллектуально развитый, она могла говорить на темы, связанные не только со своим предметом, но и с любыми другими. Она все время пыталась внушить нам мысли, что мы очень много можем, и благодаря знаниям, у нас открывается большое будущее”, – делится председатель БГД.

Для председателя комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергея Струченко самое главное в образовании – это достижение взаимопонимания и взаимоуважения между учителем и учеником. В противном случае, по его мнению, не будет полноценного эффекта от образовательного процесса.

“В каждом учебном заведении есть тот педагог, на которого ты равняешься и хочешь быть похожим, обладать такими же знаниями и грамотно их использовать. У меня это Шашкова Ярослава Юрьевна, Широкова Марина Алексеевна и Асеев Сергей Юрьевич, преподаватели Алтайского государственного университета кафедры философии и политологии. Эти люди всесторонне развиты, имеют много знаний в области политологии и за ее пределами”, – поделился он.

Сергей Струченко Фото: Предоставлено “Толку”

Кроме того Сергей Струченко вспомнил учителя истории школы №113 Иванову Людмилу Витальевну, которая также потом замещала здесь пост директора этой школы:

“Это педагог от бога. Сейчас она на заслуженной пенсии. У нее был особый подход к ученикам, она обладала очень важным качеством для учителя – человечностью”.

Современный педагог, по его словам, должен быть всесторонне развит, а также уметь по зову времени переобучаться, получать новые навыки и знания.

“Наставники по жизни”

Председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева отмечает, что в образовании важна триединая связь учитель-ученик-родитель.

“Мне кажется, что учитель в системе образования, как бы мы не заменяли его новейшими технологиями, является ключевой фигурой. Личность педагога очень важна, а уже потом можно говорить о программах, учебниках и вспомогательных средствах”, – высказалась депутат.

Марина Понкрашева Фото: Предоставлено “Толку”

По словам Марина Понкрашевой, учителя играют большую роль в жизни каждого человека. Все детство она мечтала стать педагогом, и не жалеет о выборе профессии.

“Лично на меня влияние оказали вузовские педагоги. Головеева Лариса Юрьевна, Шеметова Тамара Алексеевна и Баталова Татьяна Ивановна – это люди очень высокой внутренней культуры и большие профессионалы. Мы до сих пор общаемся и, мне кажется, это братство помогает по жизни. Со временем наставники в учебе превращаются в наставников по жизни. И у меня они есть, и я могу назвать себя таковым”, – сказала Марина Понкрашева.

Также она добавила, что с годами ничего не меняется, современный педагог должен быть влюбленным в свой предмет и обладать нравственными качествами. Все остальное, по ее словам, например, новые технологии – второстепенно, этому можно научиться.

Депутат Анна Галицкая уверена, самое главное в образовании – это любить детей и иметь внутреннюю потребность делать их лучше.

“Сейчас такая большая информационная нагрузка у детей. Важно, чтобы они умели из этого потока найти самое нужное для них. Если мы не будем обучать перерабатывать информацию, они не будут понимать, как ею пользоваться”, – говорит она.

Анна Галицкая Фото: Предоставлено “Толку”

Педагог, который запомнился депутату больше всего – преподаватель физики в институте. По словам Анны Галицкой, он был неравнодушен к тому, какими вырастут его ученики, и прививал целостные качества.

“Сегодня педагог должен быть ищущим и идти в ногу со временем, постоянно искать что-то новое и делать так, чтобы ребенку было интересно учиться”, – подытожила депутат.

Иван Огнев, председатель комитета по законности и местному самоуправлению, считает, что главное в российском образовании – сохранить свой стиль:

“На мой взгляд, он был и остается лучшим в мире. Наше образование очень хорошее и это признавали не раз. Не зря сюда приезжают учиться представители разных стран. Наши специалисты очень ценятся, весь мир гоняется за ними. Мы держим свою планку и нужно продолжать это делать – сохранять школы и добиваться того, чтобы наши специалисты были лучшими”.

Иван Огнев Фото: Предоставлено “Толку”

Кроме того, депутат отметил, для образования важно, чтобы каждый выпускник школы был человеком с большой буквы, а также патриотом, который любит свою Родину и признает основополагающие ценности.

“Должен быть единый подход”

Идея, которая должна объединить весь народ – главное для российского образования по мнению депутата БГД Ларисы Бельковой.

“Это, скорее, воспитательная система, которую мы когда-то порушили. Хотелось бы ее не восстановить, а уже реконструировать и представить в новом формате, чтобы все возрасты были в этом задействованы. В старой школе мы воспитывали не только детей, но и родителей, и социум. Потом все разъединилось, но должен быть единый подход”, – считает она.

Лариса Белькова Фото: Предоставлено “Толку”

Большое влияние на депутата оказал педагог из Барнаульского музыкального училища, который обладал принципом единоначалия:

“Это не везде приемлемо, но есть такие направления работы, в которых можно работать и добиться успеха только так. Требовательность, дисциплина, прилежание – вот главные качества”.

Депутат гордумы Светлана Бочкова считает, что самое главное в образовании – это учебные программы. По ее словам, то, чему педагоги учат детей, непременно будет давать свой результат.

Школьные учителя сыграли большую роль в жизни депутата, ведь благодаря некоторым из них она тоже выбрала эту профессию.

Светлана Бочкова Фото: Предоставлено “Толку”

“Огромную роль в моей жизни сыграла семья педагогов – Сидоровы Савелий Степанович и Зинаида Ивановна. Савелий Степанович был очень сильный учитель химии. После того, как я окончила школу, в педагогическом колледже по этому предмету у меня были самые лучшие знания. Его супруга – учитель начальных классов – внесла большой вклад в наше развитие и воспитание, работала на сплочение коллектива. Они разглядели во мне способность к учительству и рекомендовали связать жизнь с этой профессией”, – вспоминает Светлана Бочкова.

По ее мнению, для педагога главное – уметь передавать свои знания детям, а также такие качества как грамотность, воспитанность, порядочность и заинтересованность.

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